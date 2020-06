Platz drei der Staffel im letzten Rennen vor der WM

In drei Wochen startet in Kontiolahti (FIN) der Kampf um die WM-Medaillen. Dieses Wochenende wurde auf dem Holmenkollen in Oslo der letzte Weltcup vor den Titelkämpfen ausgetragen. Österreichs Herren zeigten dabei aufsteigende Form, mit einem dritten Staffel-Platz am Sonntag als Bestleistung.

Donnerstag war Simon Eder als 31. Bester gewesen, Samstag war es Landertinger als Neunter. Und am Sonntag gab es gar einen Platz bei der Siegerehrung – den ersten seit Olympia-Bronze in Sotschi vor einem Jahr. Startläufer Daniel Mesotitsch hatte nur einen Nachlader, Simon Eder ebenfalls, dritter Mann war Sven Grossegger, der in einer Fünfergruppe zum Liegendschießen kam. Der unerfahrene Saalfeldner musste zwar gleich beim Liegendschießen zwei Mal nachladen, da sich aber auch die Konkurrenz Blöße gab, übergab er als Zweiter hinter den Deutschen an Schlussläufer Dominik Landertinger.

Der Tiroler, der immer noch mit den Nachwirkungen einer langwierigen Verkühlung zu kämpfen hat, musste schließlich noch die Russen vorbei ziehen lassen, der dritte Platz war aber das beste Staffelergebnis in diesem Winter. "Unsere Form ist ansteigend", sagt Mesotitsch.