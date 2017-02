Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) hat am Mittwoch sieben Herren und sechs Damen für die Biathlon-WM in Hochfilzen nominiert. Das Männer-Aufgebot für die Titelkämpfe von 9. bis 19. Februar wird von Julian Eberhard, Dominik Landertinger und Simon Eder angeführt. Jenes der Frauen von Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer und Dunja Zdouc.

Als Ziel gab die ÖSV-Führung am Mittwoch im Trainingslager in Windischgarsten eine Medaille aus. 2016 in Oslo waren es mit Silber durch Landertinger und Bronze durch Eder über 20 km zwei gewesen. Bei den Herren sind der einzige ÖSV-Saisonsieger Eberhard sowie Landertinger, Eder und Daniel Mesotitsch Fixstarter. Bei den Damen ist nur Hauser gesetzt, die restlichen Startplätze in den Einzelrennen sind noch offen.

Damen (6):

Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer, Dunja Zdouc, Fabienne Hartweger, Christina Rieder, Julia Schwaiger

Herren (7):

Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Daniel Mesotitsch, David Komatz, Lorenz Wäger, Sven Grossegger