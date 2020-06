4. Platz für ÖSV-Quartett beim Heimweltcup

Viel hat nicht gefehlt auf den ersten Stockerlplatz in diesem Winter. Um gerade einmal zweieinhalb Sekunden verfehlten die österreichischen Biathleten im Staffelbewerb von Hochfilzen den dritten Rang. Am Ende reichte es für das Quartett Daniel Mesotitsch, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger zum vierten Platz hinter Russland, Frankreich und Norwegen.

Man konnte den Österreichern keinen Vorwurf machen. Bei lediglich sieben Nachladern hatten sie ihr Visier hervorragend eingestellt, allerdings gaben sich auch die Gegner keine Blöße und so konnte Schlussläufer Landertinger nur mehr die Deutschen in Schach halten.

Auf dem Lokalmatador ruhen auch die Hoffnungen im Verfolgungsrennen am Sonntag (14.30 Uhr, live in ORF eins). Der 26-Jährige hat sich mit dem vierten Rang im Sprint eine ausgezeichnete Ausgangsposition geschaffen und nimmt nun den ersten Podestplatz in dieser Saison ins Visier.