Biathlon: Lisa Hauser landete auf Platz sieben

Hauser ist die gestiegene eigene Erwartungshaltung mittlerweile anzumerken. Mit Rang sieben als sechstbestem Saisonergebnis war die Tirolerin nur „an und für sich“ zufrieden.

„Die Ausgangsposition wäre heute wieder super gewesen, und ich weiß noch nicht genau, warum ich es heuer in den Verfolgungsrennen nicht ganz optimal hinbekomme“, sagte die 28-Jährige, die bisher in drei Rennen dieser Disziplin Vierte, 23. und nun eben Siebente geworden ist. Für den Massenstart am Sonntag nahm sie sich vor, „noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren“. „Ich glaube, ich bin sicher nicht die Einzige, die sich danach auf die Weihnachtspause freut.