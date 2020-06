Landertinger fehlt auch in Antholz

Der schon zum Jahreswechsel außer Gefecht gesetzte Olympia-Zweite Dominik Landertinger verpasst die am Donnerstag mit dem Sprint beginnenden Weltcup-Bewerbe in Antholz aufgrund eines viralen Infektes, der ihn schon zuletzt im Massenstart von Ruhpolding zum Zuschauen gezwungen hatte.

Für den vor Weihnachten noch so starken Ex-Weltmeister rückt David Komatz ins Aufgebot. Landertinger, der im Gesamtweltcup mittlerweile auf Platz acht zurückgefallen ist, soll sich in aller Ruhe auskurieren. „Wir wollen hinsichtlich der Weltmeisterschaft kein Risiko eingehen. Bis zum nächsten Weltcup in Nove Mesto hat er dann zwei Wochen Zeit, sich gut zu erholen“, meinte ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner.

In Südtirol erhofft sich Gösweiner vom Rest der Mannschaft wieder mehr Treffer. „Wenn wir am Schießstand das umsetzen können, was im Training gezeigt wird, werden auch die Ergebnisse wieder stimmen.“

Im Damen-Sprint am Freitag treten für den ÖSV Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer und Dunja Zdouc an. Am Wochenende stehen außerdem noch jeweils eine Verfolgung und ein Staffelbewerb auf dem Programm.