Die Österreicher bleiben ohne WM-Medaille

Die Biathlon-WM in Kontiolahti war nicht die der Österreicher, das bestätigte sich auch am Finaltag der Bewerbe von Kontiolahti. Im 15-Kilometer-Rennen mit Massenstart brachte sich Simon Eder mit drei Schießfehlern um jegliche Medaillenchance, besonders ärgerlich waren die zwei im letzten Einsatz am Schießstand – bis dahin war der 32-jährige Salzburger in der Spitzengruppe, so wurde es Platz 19.

Nicht besser erging es Dominik Landertinger, der ebenfalls drei Mal vorbeizielte und Platz 24 belegte. Den Sieg holte sich überraschend der Slowene Jakov Fak, der den Tschechen Ondrej Moravec niedersprintete, die Norweger Tarjei Bø und Ole Einar Bjørndalen folgten.

Ein Erfolgserlebnis hatte zuvor Lisa Theresa Hauser im 12,5-Kilometer-Massenstartrennen der Damen: Ohne Schießfehler und mit 1:21 Minuten Rückstand auf die ukrainische Siegerin Walj Semerenko erreichte die 21-jährige Kitzbühelerin den 14. Platz, so gut war die Tirolerin noch nie in dieser Disziplin.

Weil mit einer WM keine Saison beschlossen werden kann, geht es nun von Finnland nach Russland: In Chanty-Mansijsk geht der Weltcup am Mittwoch weiter.

Herren-Massenstart (15 km) 1. Jakov Fak SLO 36:24,9 1 * 2. Ondrej Moravec CZE + 1,0 1 3. Tarjei Bö NOR 3,7 1 4. Ole Einar Björndalen NOR 10,2 0 5. Michal Slesingr CZE 18,4 3 6. Johannes Thingnes Bö NOR 18,7 2 7. Anton Schipulin RUS 22,8 3 8. Simon Schempp GER 25,6 2 9. Simon Fourcade FRA 27,9 1 10. Martin Fourcade FRA 30,9 4 19. Simon Eder AUT 1:02,9 3 24. Dominik Landertinger AUT 1:28,5 3