Benjamin Karls Traum geplatzt: Cyclocross wird nicht olympisch

Die Schlagzeilen wurden zuletzt sogar Benjamin Karl zu viel. Der Snowboard-Olympiasieger hatte in einem Podcast mit Aussagen über seine Ehe für viel Aufregung gesorgt.

Der Podcast wurde mittlerweile gelöscht, Karl wurde wieder von einer Gästeliste einer ServusTV-Sendung gestrichen und ein weiterer Auftritt wurde auf ServusTV On gelöscht.