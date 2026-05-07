Wintersport

Benjamin Karls Traum geplatzt: Cyclocross wird nicht olympisch

Die Sportart scheint für die Olympischen Winterspiele 2030 nicht im Programm auf.
07.05.2026, 18:20

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Benjamin Karl liegt im Schnee.

Die Schlagzeilen wurden zuletzt sogar Benjamin Karl zu viel. Der Snowboard-Olympiasieger hatte in einem Podcast mit Aussagen über seine Ehe für viel Aufregung gesorgt.

Der Podcast wurde mittlerweile gelöscht, Karl wurde wieder von einer Gästeliste einer ServusTV-Sendung gestrichen und ein weiterer Auftritt wurde auf ServusTV On gelöscht.

Titelchance verpasst – Benjamin Karl disqualifiziert sich selbst

Nun gibt es einen weiteren Dämpfer für den 40-Jährigen. Es wird nichts aus seinen Plänen, bei den Olympischen Winterspielen 2030 in Frankreich im Cyclocross anzutreten. Das IOC gab am Donnerstag bekannt, dass der Bewerb nicht im Programm stehen wird. 

Damit wurden Bestrebungen der jeweiligen Weltverbände über die mögliche Aufnahme der Radsport-Disziplin Cyclocross und von Crosslaufen eine Absage erteilt.

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