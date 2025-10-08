Olympiasieger beendet Karriere: "Motivation hing oft am seidenen Faden"

Österreichs erfolgreichster Snowboarder, Benjamin Karl, wird nach der anstehenden Olympiasaison seine Karriere beenden. Dies kündigte der Niederösterreicher, der am 16. Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, in der Kleinen Zeitung an. Benjamin Karl beendet Karriere: "Motivation oft am seidenen Faden" Der Olympiasieger von 2022 in Peking und fünffache Weltmeister hat sich aber für die Spiele im Snowpark in Livigno noch einiges vorgenommen.

"Meine Motivation hing in den letzten Jahren schon oft am seidenen Faden", erklärte der exzentrische Karl. Schon im vergangenen Jänner hatte er kurz vor dem Heim-Weltcup in Bad Gastein mit einer plötzlichen Abreise wegen Motivationsproblemen überrascht. Karl versuchte sich auch im Radsport Eine Woche später war er wieder am Start. Schon bei den Spielen in Peking, wo er sich Gold holte, gestand er später Schwierigkeiten mit dem Animo.