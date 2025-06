1.281 Kilometer in 101 Stunden: ÖSV-Star Karl hat sein Rad-Abenteuer überstanden

© Benjamin Karl Benjamin Karl hat das Rad-Abenteuer überstanden

Der Snowboard-Olympiasieger nahm am Extremrennen Monaco di Baviera Classic teil. Am Samstag war er in München gestartet, am Mittwoch kam er ins Ziel - als Dritter.