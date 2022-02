Begeisterung um Liensberger beim Empfang in ihrer Heimat

Die erfolgreiche Olympionikin Katharina Liensberger wurde am Mittwoch in ihrer Vorarlberger Heimatgemeinde Göfis (Bezirk Feldkirch) feierlich empfangen. Allen voran gratulierten Bürgermeister Thomas Lampert, Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Martina Rüscher (alle ÖVP). Liensberger hat als einzige österreichische Olympia-Teilnehmerin zwei Medaillen von den Winterspielen in Peking mit nach Hause gebracht: Gold im Teambewerb und Silber im Slalom.