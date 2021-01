Befreiungsschlag von Stefan Kraft mit Rang drei im Weltcup

Hinter Granerud und dessen Landsmann Daniel-André Tande landete Stefan Kraft auf dem dritten Rang und sorgte damit für das Erfolgserlebnis, dem er in dieser Saison so lange nachgesprungen war. Eine Corona-Infektion und chronische Rückenprobleme hatten dem Gesamtweltcupsieger arg zu schaffen gemacht, der erste Podestplatz in diesem Winter ist für den 27-jährigen Pongauer wie ein Befreiungsschlag.

Saisonziel Weltmeisterschaft

Auch Stefan Krafts Teamkollegen zeigten sich gegenüber dem Vortag verbessert. Daniel Huber verbesserte sich im zweiten Durchgang auf den zehnten Rang, Michael Hayböck wurde 14.

Das ÖSV-Team wird nach dem Weltcup in Titisee-Neustadt neu formiert. Stefan Kraft gönnt sich eine Auszeit und wird auf einen Start bei den kommenden Bewerben in Zakopane verzichten. Das mit gutem Grund: „Mein großes Saisonziel ist die Weltmeisterschaft in Oberstdorf.“