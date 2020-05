Baumanns Fleiß machte sich bezahlt

Am Freitag, bei Teil 1 des Abfahrtsdoppels von Chamonix, hatte Romed Baumann nur um vier Hundertstelsekunden das Podest verpasst, worauf er ins ORF-Mikrofon sagte: "Am liebsten würde ich mich in den A... beißen."



So deftige Aussprüche entsprechen nicht dem Naturell des 26-jährigen Tirolers. Wie er fährt, so gibt er sich normalerweise auch außerhalb der Piste: ruhig und unauffällig. Doch sein elegant bis passiv wirkender Fahrstil täuscht gewaltig: Andernfalls hätte Baumann am Sonntag in der Kombi-Abfahrt nicht so eine überlegene Bestzeit in den extrem kalten Schnee zaubern können.