Babyalarm: Familienzuwachs bei Ski-Star Henrik Kristoffersen

Vor der Saison wechselte Kristoffersen als erster Topmann zur neuen Skimarke von Marcel Hirscher (Van Deer)die ersten Erfolge stellten sich bald ein. Der frischgebackene Weltmeister Norweger kämpft am Sonntag beim Weltcupfinale in Soldeu in seiner Paradedisziplin noch um die kleine Kristallkugel.