Auf der Suche nach dem Schnee

In einem Land, in dem eine beliebte Märchenfigur Väterchen Frost heißt, ... ist natürlich Winter. Zumindest in Nischni Tagil, 1400 Kilometer östlich von Moskau. Seit 1970 wird in der 350.000-Einwohner-Stadt am Ural skigesprungen, 2009 wurde das Schanzenzentrum um 50 Millionen Euro modernisiert. Ab Freitag wird bei knapp zweistelligen Minusgraden abgehoben.

In Davos wurde fleißig Schnee eingesammelt, so etwa entlang der Straße zum Flüelapass, um die Loipen für den Weltcup am Wochenende zu belegen. Trotzdem mussten im 1600 Meter hoch gelegenen Graubündner Wintersportort die Bewerbe verkürzt werden – die Damen laufen zehn statt 15 Kilometer, die Herren 15 statt 30.

In einer Woche soll in der Ramsau der Weltcup der Kombinierer stattfinden. Die Schanze ist sprungbereit, es steht aber nur eine 1000 Meter lange Loipe zur Verfügung. Eine Entscheidung fällt am Samstag, in den nächsten 48 Stunden könnte der Föhn eine Absage erzwingen.