Auf der 37,5-Milliarden-Baustelle wird geschuftet

Die Zeit bis zur Eröffnungsfeier am 7. Februar 2014 wird nach Ansicht der Experten knapp. Die Sportstätten seien zwar so gut wie fertig, betont OK-Chef Dmitri Tschernyschenko bei jeder Gelegenheit. Noch immer hapert es jedoch an der Infrastruktur. So kommt der Verkehr zwischen Sotschi und dem internationalen Flughafen sowie den Olympiastätten im Stadtteil Adler immer wieder zum Erliegen. Das Merchandising läuft hingegen schon auf Hochtouren. Ein Großprojekt ist der Bahnhof nahe dem Olympia-Gelände. Schon bald sollen moderne Schnellzüge Olympia-Fans und Skitouristen aus dem rund 1400 Kilometer entfernten Moskau nach Sotschi befördern. Am Flughafen sieht es dagegen bereits nach Olympia aus. Vor dem Gebäude empfängt das Ringe-Logo die Gäste. In der Eingangshalle sind Freiwillige im Gewand mit dem Sotschi-Schriftzug zu erkennen. Und junge Leute in knallroten Jacken eines US-Getränkekonzerns stürmen auf die Ankommenden zu und verschenken gekühlte Getränke. „Willkommen in Sotschi. Nur noch ein Jahr bis Olympia“, rufen sie.

T-Shirts mit dem Sotschi-2014-Logo weisen auf das nahende Mega-Ereignis hin. Noch ist das Interesse der Russen aber an vielen Disziplinen gering. Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer fand sich am Wochenende nur eine Handvoll Zuschauer auf den Tribünen ein. Sorgen bereitet auch das milde Wetter. Im Skiresort Krasnaja Poljana, gut 40 Kilometer oberhalb von Sotschi, herrschten am Donnerstag plus acht Grad Celsius.