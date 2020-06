Arbeitskampf in den US-Profiligen

Wo aber liegen jetzt die Knackpunkte? Extrem vereinfacht gesagt, haben die Eigentümer vorgeschlagen, die bisher leicht zu Gunsten der Spieler ausgefallene Einnahmenteilung um nicht weniger als 14% in Richtung Arbeitgeber-Seite zu verschieben.

Eine auf den ersten Blick durchaus kühne Forderung, zumal im Schnitt alle NHL-Teams Gewinn erzielen müssten und die Liga seit dem Lock-out vor acht Jahren im Schnitt 7% Wachstum aufweist. Wie jedoch meistens, liegt der Teufel im Detail vergraben – so fahren einige Teams wie etwa Toronto, Montreal oder die New York Rangers einen Löwenanteil der Gewinne ein, während andere Teams wie etwa Columbus rote Zahlen schreiben.

Wie das geht? Der Salary-Cap (also die Gehaltsobergrenze) gilt für alle Teams gleichermaßen, zumal er aus einem komplizierten „Liga-Schnitt“ errechnet wird. Um konkurrenzfähig zu bleiben sind die Teams also gezwungen, den Cap so weit als möglich auszureizen – für manche Teams fatal, da nach Abzug der sonstigen Kosten oft ein fettes Minus in der Bilanz zu Buche steht.

So gesehen erscheint das Einstiegsangebot der Klubbesitzer nun wieder wenig nachvollziehbarer. Eine solch drastische „Positionsverschiebung“ würde den reichen Klubs noch mehr Geld in die Kassen spülen, während die „armen“ Klubs wohl mit weniger Angst in die Zukunft blicken könnten.

Aber zurück zur Spielerseite. Chefverhandler Donald Fehr hat dagegen eine ganz eigene, naturgemäß konträre Ansicht der Dinge. Die NHLPA will einer Krise durch Solidarität entgegenwirken. Teams mit praller gefülltem Geldbörserl sollten demnach finanziell schwächere Klubs unterstützen. Keine einfache Forderung in einem Land, in dem Worte wie Solidarität schon mal als Schimpfwort verwendet werden.