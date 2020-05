Anna Fenninger Zweite im Super G

Geduld ist eine Tugend, die Leistungssportlern nicht eigen ist. Julia Mancuso hat gelernt zu warten: Siege sind für die 27-jährige Freundin von Aksel Lund Svindal keine Selbstverständlichkeit, den bis zum Super-G in Garmisch-Partenkirchen letzten Erfolg hatte die Kalifornierin am 16. März 2011 gefeiert.



Julia Mancuso, mit Nummer 17 an diesem – 20 Grad kalten Mittag in Oberbayern gestartet, war am schnellsten im Ziel – dann aber musste sie warten.



Auf Anna Fenninger (19). Doch die 22-jährige Salzburgerin blieb nach einem Beinaheflug in ein Tor im oberen Streckenabschnitt um 14 Hundertstel zurück.



Auf ihre US-Landsfrau Lindsey Vonn (20). Doch die fuhr an einem Tor vorbei und schied erstmals seit mehr als drei Jahren in einem Super-G aus.



Auf die Slowenin Tina Maze (22). Die aber musste einer Verkühlung Tribut zollen und schied ebenfalls aus.