Anna Fenninger droht mit Rücktritt

Es ist nicht das erste Mal, dass über Unstimmigkeiten zwischen Österreichs Ski-Star Anna Fenninger und dem Österreichischen Skiverband ÖSV berichtet wird. In dieser Deutlichkeit sind diese aber neu. Die 25-jährige Gesamtweltcup-Siegerin machte sich am Montag laut Berichten der "Sportwoche" in einem Mail an die Verbandsspitze Luft. Die Olympiasiegerin drohet darin sogar mit dem Rücktritt. Das Email ging an ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, Sportdirektor Hans Pum, Generalsekretär Klaus Leistner, Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum, Speedtrainer Roland Assinger, ihren Vertrauenscoach Meinhard Tatschl, Konditionstrainer Peter Meliessnig und Pressesprecher Christoph Malzer.

Grund für den Disput ist wieder einmal Fenningers Vertrauensmann Klaus Kärcher. Der ÖSV soll einmal mehr die Trennung vom Manager aus Deutschland gefordert haben. Keine Option für Fenninger, die deutliche Worte findet: „Ich empfinde das Verlangen nach einer Trennung als hochgradig unangemessen, um nicht von Nötigung zu sprechen. Bevor ich diesem Wunsch entspreche, werde ich meine aktive Karriere beim ÖSV mit sofortiger Wirkung beenden“, schreibt Fenninger, die dem Verband zudem eine Dreitagesfrist setzt, die Entscheidung über die Finanzierung ihres Konditionstrainer Peter Meliessnig betreffend. Eine so schnelle Antwort wird es wohl nicht geben, da ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel verreist ist.