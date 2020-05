Andreas Matt rast wieder aufs Podest

Andreas Matt hat beim Skicross-Weltcup im kanadischen Blue Mountain ein gelungenes Comeback gefeiert: Nach seinen am 11. Jänner in Alpe d’Huez erlittenen Fuß- und Beinblessuren zeigte sich der Tiroler wieder in alter Form.



Matt, der als einziger Österreicher die Qualifikation überstanden hatte, kam mit zwei Laufsiegen souverän ins Finale, wo er bis zum Schluss hinter Lokalmatador Brady Leman an zweiter Stelle lag. Vor dem vorletzten Sprung musste der 29-Jährige sogar ein wenig bremsen, um nicht auf Sieger Leman aufzufahren. Das nützte der Kanadier Delbosco, um sich mit einer waghalsigen Aktion innen noch am Österreicher vorbeizuzwängen. "Sie haben mich in die Zange genommen", meinte Matt. "Mit dem dritten Platz habe ich aber gezeigt, dass ich das Rennfahren nicht verlernt habe. Der Knöchel hat mir keine Probleme mehr bereitet. Nur bei Landungen nach Sprüngen mit hohem Luftstand habe ich noch etwas gespürt", freute sich der Flirscher über sein gelungenes Comeback. Im Gesamtweltcup fehlen ihm als Viertem derzeit 85 Punkte auf den Führenden Leman.