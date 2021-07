An Cuche kam kein Abfahrer vorbei

Es hatte sich ja schon angekündigt, was da in Lake Louise in der ersten Herren-Abfahrt der jungen Weltcup-Saison passieren würde: Am Donnerstag war Romed Baumann entgegen seiner Gewohnheit Trainingsbester in der kanadischen Wildnis. Ein Zeichen, ein gutes für den 25-jährigen Hochfilzener: "Das hat mir Selbstvertrauen gegeben." Und so freute sich der Tiroler denn auch am Samstag über Platz 3.



Zu früh allerdings - denn mit Nummer 45 verdrängte ihn noch sein Teamkollege Hannes Reichelt vom Stockerl. "Das war ganz cool, glaub' ich", sagte der Hobbypilot aus Radstadt und strahlte. In der Tat: Dritter war der 31-Jährige noch nie in einer Weltcup-Abfahrt, im Jänner reichte es einmal zu Platz zehn in Chamonix, und nun scheint Reichelt, der ja schon vier Super-Gs gewinnen konnte, auch noch zum Downhiller zu werden.



Mehr Grund zur Freude als die beiden Österreicher hatten nur zwei Schweizer, wobei der zweitplatzierte Beat Feuz auch enge Bande nach Österreich hat: Der 24-jährige Emmentaler ist seit Jahren ein Herz und eine Seele mit Katrin Triendl aus Oberperfuss, die einst vergeblich auf den Durchbruch im österreichischen Slalom-Team hoffte und sich nun zur Physiotherapeutin ausbilden lässt.