Alter Ort, neue Piste: Slalom-Revanche in Chamonix

Nach drei Jahren ohne Rennen kehrt das Bergsteigerdorf am Fuß der höchsten Erhebung der Alpen wieder in den alpinen Weltcup-Kalender zurück: Am Samstag geben sich die Slalomläufer ein Stelldichein in Chamonix (10 und 13 Uhr/live ORF1), am Sonntag steht ein Parallel-Riesenslalom auf dem Programm (Qualifikation 9.15 Uhr/Bewerb 13.15 Uhr).

Zehn Millionen Euro wurden im vergangenen Sommer in die Piste namens La Verte des Houches investiert, längst keine unumstrittene Maßnahme mehr in umweltbewegten Zeiten und angesichts der Demonstrationen wegen der geplanten Pensionsreform in Frankreich.

Zwar ist Chamonix’ Hausberg Mont Blanc 4.810 Meter hoch, der Talboden ist mit knapp mehr als 1.000 Metern aber längst nicht so schneesicher, wie es etwa (noch) die inneralpinen Täler der Ostalpen sind.