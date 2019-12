Alta Badia: Premiere für den Sieger und für Roland Leitinger

Der Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia war am Montagabend eine Angelegenheit der Norweger, die vier Läufer in die Top-Acht brachten. Im Finale setzte sich erstmals der 26-jährige Rasmus Windingstad gegen den Deutschen Stefan Luitz durch.

Auch ein Österreicher hatte Grund zur Freude. Roland Leitinger erreichte erstmals im Ski-Weltcup einen Podestplatz. Der Salzburger wurde Dritter. Für den Riesentorlauf-Vizeweltmeister 2017 war es die bisher beste Weltcup-Platzierung und die beste Leistung nach seinem Kreuzbandriss im Jänner 2018.