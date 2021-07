Alpinski-WM 2017 in St. Moritz

St. Moritz erlebt damit 14 Jahre nach der bisher letzten WM im Jahr 2003 wieder alpine Titelkämpfe. Genau genommen sogar zum bereits fünften Mal. Denn bisher haben Alpinski-Weltmeisterschaften in der Schweiz in Mürren (1931, 1935), Engelberg (1938) Crans-Montana (1987) und eben St. Moritz (1934, 1974, 2003) stattgefunden. Der Nobelort im Oberengadin war zudem 1928 und 1948 auch Austragungsort von Olympia gewesen, wobei 1948 auch WM-Medaillen vergeben wurden.



Wesentlich überraschender kam die Vergabe der Nordischen WM 2017 an Lahti in Finnland, weil bereits 2015 mit Falun eine nordeuropäische Stadt WM-Gastgeber ist. Viele hatten daher Planica bzw. Zakopane in Polen als Favorit in einem Vierkampf gesehen, auch Oberstdorf in Deutschland hatte gehofft. Vermutlich mangels Mitglieder im Vorstand ging das Votum dann aber im dritten Wahlgang doch gegen den slowenischen Ort Planica und mit 12 Stimmen für Lahti aus.



" Lahti ist ein ausgezeichneter Ort mit vielen Zuschauern. Wir haben es aber wieder nicht geschafft, die WM nach Mitteleuropa zu bekommen", gab ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel als einer von 15 wählenden Vorständen offen zu, für Planica - und damit indirekt auch Villach - votiert zu haben.