Die Männer steigen bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel am Dienstag ins Geschehen ein. In der Alpinen Kombination gilt Marco Schwarz wieder als einer der Favoriten, will aber als Titelverteidiger keinen Druck spüren. "Es muss alles zusammenpassen. Es sind viele, die gut Super-G und auch gut Slalom fahren", meinte der Kärntner.