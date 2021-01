Adelboden-RTL: Klarer Sieg für Pinturault, Schlappe für den ÖSV

So behielt Roland Leitinger seine Führung. Im ersten Teil seines Arbeitstages hatte sich der Salzburger mit Platz 28 enttäuscht, dann aber zeigte er eine jener Leistungen, die ihn 2017 zu WM-Silber in St. Moritz gebracht hatten. „Es war genau gleich wie im letzten Jahr, ich hab’ im zweiten Lauf versucht, alles reinzuhauen und nicht mehr lang rumzudenken“, erklärte der 29-Jährige, der sich am Ende über Platz elf freuen konnte, sein mit Abstand bestes Resultat in diesem Winter.

„Mir ist die Rumgurkerei im ersten Durchgang schon am Keks gegangen. Jetzt hab’ ich alles reing’haut, und das macht’s beim Rennfahren aus. Irgendwann werd’ ich’s vielleicht endlich in den Schädel kriegen, dass es im ersten Lauf auch so sein muss“, sagte Leitinger, dem 2018 durch einen Kreuzbandriss und anhaltende Knieprobleme der Erfolgsfaden gerissen ist. Bis Adelboden 2020, wo er als Sechster sein bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt hatte.