Abgefahren: Hirscher im Vollgas-Modus

Normalerweise würde der KURIER eher keine große Geschichte machen, wenn die Nummer 448 der Abfahrtsweltrangliste ein Training in Übersee bestreitet. Und auch die Tatsache, dass die Nummer 127 der Super-G-Weltrangliste am Samstag in Beaver Creek im einschlägigen Weltcup-Rennen startet, ist nicht unbedingt rasend interessant.

Weil hinter den Zahlen aber Marcel Hirscher steckt, ist das Ganze eben doch eine Geschichte wert. Der 25-jährige Salzburger düste also am Mittwochabend die Piste namens Birds of Prey hinunter, um sich an Schnee, Gelände und Tempo in Colorado zu gewöhnen. Und wurde 75. mit mehr als sieben Sekunden Rückstand.

Die Raubvogel-Piste in den amerikanischen Rocky Mountains zählt zu den raren – weil schwierigen – Hängen, auf denen ein Super-G-Start des dreifachen Gesamtweltcupsiegers Sinn ergibt. Denn: Je komplizierter Terrain und Kurssetzung , desto weniger fallen Hirschers Nachteile (Größe, Masse, Speed-Routine) ins Gewicht, weshalb er in Beaver Creek und in Lenzerheide schon einmal Zwölfter war, in Val d’Isère Elfter – und beim Weltcup-Finale in Schladming 2012 sogar Dritter.