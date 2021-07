Svindal und Jansrud dominieren erstes Training

Am 19. Oktober 2014 hatte sich Svindal nach dem Training für den Weltcup-Aufakt in Sölden beim Fußballspielen einen Riss der linken Achillessehne zugezogen. Daraufhin verpasste der zweifache Gesamt-Weltcupsieger die ganze Saison. Einzig bei den Weltmeisterschaften in Beaver Creek ( USA), wo er in Abfahrt und Super-G jeweils auf dem sechsten Platz landete, gab er ein überraschend schnelles, aber auch kurzes Comeback.

In Lake Louise bewies Svindal nun, dass er wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, und war dementsprechend zufrieden. Im Vorjahr hatte in seiner Abwesenheit Jansrud in den kanadischen Rocky Mountains sowohl die Abfahrt als auch den Super-G gewonnen. Beste Österreicher waren damals Hannes Reichelt als Neunter in der Königsdisziplin und Mayer als Super-G-Zweiter.