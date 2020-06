560.000 Euro für den Eishockey-Nachwuchs

Österreichs Eishockeyverband hat sich zum Ziel gesetzt, die Basis dafür zu schaffen, um sich längerfristig in der A-Gruppe zu halten. Nach dem Abstieg 2011 startete der österreichische Verband daher eine Analyse, die neue Strukturen und ein langfristig anberaumtes neues Konzept brachte. Der neue Sportdirektor Alpo Suhonen hat sich im vergangenen Jahr ein Bild vom nationalen Eishockey gemacht und das Projekt „Austrian Hockey 2017“ entwickelt, das der Finne am Donnerstag während der WM in seiner Heimat präsentierte.

Hauptaugenmerk legt das von den Gremien bereits abgesegnete Projekt, in dem auch die Erste Bank-Eishockeyliga (EBEL) eingebunden ist, auf eine professionelle Ausbildung des Nachwuchses und der Trainer. Dafür stehen in den ersten zwei Jahren jeweils 560.000 Euro zusätzlich zur Verfügung, die aus Mitteln von Liga- und Verbandssponsor Erste Bank kommen und das Budget des Verbands nicht belasten.

Suhonen, der seit 50 Jahren im Eishockey tätig ist, hat sich internationale Konzepte angeschaut und für österreichische Verhältnisse adaptiert. „Wir haben eine klare Vision, was wir machen wollen. Nicht alles was in Finnland möglich ist, ist auch in Österreich umsetzbar“, weiß der 64-Jährige. Aber der Schwerpunkt ist überall gleich: Ausbildung heimischer Trainer, vor allem im Nachwuchsbereich, und bessere Entwicklung des Nachwuchses.