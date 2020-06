50.000 Besucher und Sport auf höchstem Niveau

Die Weltmeisterschaft am Kreischberg ist Geschichte, Zeit eine Bilanz zu ziehen. „Wir haben sportliche Bewerbe auf absolutem Weltklasseniveau erlebt. Ein großes Ziel von uns war, dass wir beeindruckenden Sport liefern. Das ist uns auf jeden Fall gelungen, darauf sind wir stolz“, erklärte Hello Haas, der Chef des Organisationskomitees.

50.000 Besucher bei den 24 Medaillenentscheidungen, Rahmen-Veranstaltungen und Partys sowie die termingerechte Durchführung aller Bewerbe lassen die Organisatoren der ersten gemeinsamen Weltmeisterschaften für Snowboard und Ski-Freestyle am Kreischberg und im Lachtal positiv bilanzieren. Man könne behaupten, dass man die Latte für weitere Doppel-Welttitelkämpfe hoch gelegt habe. 2017 soll das Großereignis in der Sierra Nevada ( Spanien) über die Bühne gehen.

In der Selbstwahrnehmung listete das OK als einzigen negativen Punkt auf, dass man die Buckelpistenbewerbe nach oben verlegen hatte müssen, weil der Zielhang nicht steil genug war. „Suboptimal“, hieß es im Bilanz-Papier. Die Entscheidung, die Parallel-Bewerbe im Lachtal auszutragen, sei spätestens an den Finaltagen von allen Athleten und Betreuern gut geheißen worden. „Viel besser geht es kaum, die Strecke war einer Weltmeisterschaft absolut würdig, die Stimmung wie in einem Hexenkessel“, meinte Haas. Das Team vom Lachtal habe sensationelle Arbeit geleistet.