Debüt im Jahr 2007

Sein Weltcupdebüt hatte der Sachse, der mit seiner Familie mittlerweile in der Oberpfalz lebt, am 13. Jänner 2007 gegeben. Nach der aktiven Laufbahn will Frenzel seine Erfahrungen weiter in der vom Olympia-Aus bedrohten Sportart einbringen. "Ganz von der Bildfläche zu verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu liebe ich die Kombination viel zu sehr", betonte der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

Frenzels Abschied fällt mit dem des deutschen Bundestrainers Hermann Weinbuch zusammen, der nach 27 Jahren im Amt ebenfalls am Saisonende Schluss macht. "Bei meiner Entscheidung hat das keine Rolle gespielt. Aber er hinterlässt natürlich große Fußstapfen, gerade für die Kombination in Deutschland", sagte Frenzel über seinen jahrelangen Förderer.