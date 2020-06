3:6 - auch Dornbirn ist für die Capitals zu stark

Jetzt wird der Titelmitfavorit aus Wien durchgereicht. Die Capitals verloren nach dem 1:3 am Freitag gegen Schlusslicht Laibach auch am Sonntag. Nach dem 3:6 in Dornbirn rutschen die Caps in der Tabelle bereits auf den fünften Rang ab. Berechnet man nur die Spiele seit der Länderspielpause im November sind die Wiener die schlechteste Mannschaft der Liga. Bei Dornbirn feierte Rückkehrer Luciano Aquino mit einem Tor und zwei Assists ein gelungenes Heimdebüt.

"Wir waren zwei Drittel lang einfach nicht bereit und Dornbirn hat verdient geführt. Erst im Schlussdrittel haben wir ordentlich gespielt", kritisiert Verteidiger Florian Iberer. Die Capitals bekamen in den ersten 40 Minuten aber auch fast mit jedem Schuss ein Gegentor.

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, sagt Iberer: "Ich bin froh, dass wir schon wieder am Dienstag in Innsbruck spielen."

Doch dort werden die Capitals auch nur Außenseiter sein. Die Tiroler siegten gestern in Graz 4:1. Eine Überraschung gelang Villach mit dem 3:2 nach dem Penaltyschießen in Salzburg.