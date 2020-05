290. Kärntner Eishockey-Derby

Das Wort Derby hat, wie vieles im Sport, seine Wurzeln in England. Es geht auf ein mittelalterliches Sportereignis namens "Shrovetide-Fußballspiel" zurück, das von zwei benachbarten Dörfern in der Grafschaft Derbyshire bestritten wurde.



In Kärnten hat das Spiel mit dem Puck und dem Schläger wegen der vielen im Winter zugefrorenen Seen eine lange Tradition. Die Eishockey-Rivalität zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und Villach als dem zweitgrößten Ort des Landes hat weder religiöse (wie etwa im schottischen Glasgow) noch gesellschaftliche (wie anfangs zwischen dem Arbeiterklub Rapid und der noblen Austria) Hintergründe.



Aber dennoch war es verpönt, dass ein Villacher für den KAC spielt und umgekehrt. Erst Gerhard Felfernig brach mit diesem Tabu und war als Villacher an der größten Erfolgsserie des KAC (elf Titel in Folge in den 1960er- und '70er-Jahren) beteiligt. Dass danach Andreas, der Sohn der KAC-Legende Sepp Puschnig, 1997 nach Villach wechselte, ist ihm bis heute nicht verziehen worden.



"Ein Spiel gegen den VSV war immer etwas Besonderes", erinnert sich Thomas Cijan. Für Peter Raffl, der ihm so manchen Check geliefert hatte, war es nicht anders: "Gegen den KAC musste uns niemand motivieren. Allein diese drei Buchstaben genügten, um 110 Prozent zu bringen." Letzteres ist ein Hinweis auf die Eishockey-Philosophie der Rivalen. VSV steht für Aggressivität und schnörkelloses Spiel. Der KAC führt die feine Klinge, die den Villachern schon manch schmerzhaften Stich zugefügt hat.