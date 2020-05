25.000 Fans erklimmen den Zauberberg

Unsere Wetterprognosen schauen nicht schlecht aus, die Rennen finden am Freitag und Samstag statt und zehnjähriges Jubiläum wird auch noch gefeiert." Markus Merz vom Organisationsteam am Semmering hofft nicht nur bei den Sportlern, sondern auch bei den Besuchern auf Rekorde. 25.000 werden insgesamt erwartet, mehr als je zuvor am Zauberberg.

Eine Anreise mit dem Auto sollte trotzdem kein Problem sein. Die Semmering-Schnellstraße S 6 wird an beiden Tagen jeweils von 7 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts in Fahrtrichtung Semmering zwischen Gloggnitz und Maria Schutz gesperrt. Von dort fahren Gratis-Shuttlebusse zum Rennen. "Unser System funktioniert gut und ohne Stress für die Besucher", sagt Merz. Vor allem am Samstag, wo beim Nachtslalom 15.000 Besucher erwartet werden, sollte man frühzeitig abfahren und die doppelte Reisezeit als üblich einplanen. Aus Wien ist mit mindestens zwei Stunden zu rechnen.