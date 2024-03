2:0 beim KAC: Vorarlberg schockt das beste Team der Saison

Das Viertelfinale der ICE Hockeyleague hat mit einer großen Überraschung begonnen. Die Pioneers Vorarlberg besiegten in Klagenfurt den KAC 2:0 und gingen in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Titelverteidiger Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel gegen die Black Wings Linz 4:0, der VSV verlor in Bozen gegen HCB Südtirol mit 2:5. Fehervar setzte sich gegen die Pustertal Wölfe mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Der KAC war die klare Nummer eins des Grunddurchgangs, im Duell mit dem Play-off-Debütanten aus Vorarlberg gab es vor fast 4.400 Zuschauern in der Stadthalle aber einen kapitalen Fehlstart. Die Mannschaft aus Feldkirch ging bereits nach 17 Sekunden durch Nick Pastujov, in Unterzahl erhöhte Liga-MVP Steven Owre (27.) auf 2:0 für den Außenseiter.