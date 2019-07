Wimbledon: Nach Nadal ist auch Federer souverän weiter

„ Coco hat hier einen tollen Auftritt und viele Herzen auf der Welt gewonnen“, sagte Federer, dessen Auftritt am Samstag aber eher seinen Gegner alt aussehen ließ. „Ich weiß nicht wie viele Jahre mir noch bleiben, aber ich liebe es auf Gras zu spielen, das Spiel kommt mir da sehr natürlich vor.“ Federer könnte mit seinem insgesamt 21. Major-Titel auch seinen neunten Wimbledon-Triumph feiern und damit mit Martina Navratilova an der Church Road gleichziehen.

Nadal hat noch etwas länger Zeit, der Mallorquiner ist 33. Der 18-fache Major-Sieger ist in der 2. Runde vom Australier Nick Kyrgios weit mehr gefordert worden, als am Samstag. Er stellte sicher seinen nun schon insgesamt 51. Sieg allein in Wimbledon her und hat damit mit Tennis-Legende Björn Borg (SWE) gleichgezogen. „Ich habe ein großartiges Match gespielt und heute Nachmittag sehr vieles gut gemacht“, freute sich „Sandplatz-König“ Nadal. Sein Gegner wurde im letzten noch offenen Drittrundenmatch am Samstagabend zwischen Daniel Evans (GBR) und Joao Sousa (POR/führt aktuell 2:1-Sätze, Anm.) ermittelt.

Einer der ganz großen Namen des Herren-Tennis ist nach einer Hüft-Operation froh, überhaupt in den Doppelbewerben am Start zu sein. Andy Murray schied allerdings im Herren-Doppel an der Seite von Pierre-Hugues Herbert schon in Runde zwei gegen die Kroaten Nikola Mektic/Franko Skugor aus. Im von den Medien gehypten Mixed an der Seite von Serena Williams lief der Schotte hingegen am Samstagabend noch ein.