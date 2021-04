Wie ein Uber-Fahrer zum Baseball-Millionär wurde

Die Geschichte von Randy Dobnak (26) ist der Inbegriff des amerikanischen Traums, ein Sport-Märchen mit einem Vertrag über zehn Millionen Dollar als Happy End.

Baseball war immer schon seine Leidenschaft, die MLB (Major League Baseball) war sein Ziel. Schon in seinem College-Team lieferte der Pitcher (Werfer) anständige Leistungen ab. Mit 1.200 anderen Spielern kam er 2017 in die Drafts der MLB – sein Name wurde aber nicht aufgerufen.