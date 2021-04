Golf-Masters in Augusta: Jeder will das hässliche grüne Jacket

Das Objekt der Begierde ist an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Das berühmte „Grüne Jacket“, in das jeder Sieger des Masters in Augusta gesteckt wird, macht modisch nicht viel her. Doch in Golfkreisen ist dieses Sakko der Stoff, aus dem die Legenden sind.

Ab Donnerstag beginnt im ehrwürdigen Augusta National Golf Club in Georgia die Jagd auf das „Grüne Jacket“. Die wichtigsten Zahlen rund um das Golf-Spektakel.

0 Toleranz

kennt man in Augusta bei Störenfrieden oder anderen Lärmbelästigern. Handys, Tablets und andere nervtötende, piepsende elektronische Geräte sind auf dem Golfkurs strengstens untersagt. Erinnerungsfotos dürfen die Zuschauer an den Trainingstagen machen.