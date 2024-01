Wetterwarnung in den USA: Football-Spiel in der NFL verschoben

Ein Erstrunden-Spiel im Play-off der National Football League (NFL) wurde wegen extremen Winterwetters um einen Tag verschoben. Die Buffalo Bills empfangen die Pittsburgh Steelers nun statt am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) erst am Montag (22.30 Uhr MEZ). Das gaben die NFL sowie die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, bekannt.

Bis Montag in der Früh wird vor schweren Winterstürmen mit starkem Schneefall gewarnt.