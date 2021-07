"West-Jerusalem": Giro-Start sorgt für Zwist

Das Etappen-Rennen soll am 4. Mai 2018 mit einem Einzelzeitfahren in Jerusalem starten - das erste Mal außerhalb Europas. Anschließend sollen zwei weitere Etappen in Israel stattfinden. "Falls es keine Änderung auf der Wettbewerbsseite gibt, die den Startpunkt des Wettbewerbs als ' West-Jerusalem' definiert, wird sich die israelische Regierung nicht an der Veranstaltung beteiligen", kündigten die Minister an. Israel zahlt umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro für das Rennen, wie eine Sprecherin des Sportministeriums mitteilte.

" Israel droht, den Giro-Start zu blockieren", titelte die italienische Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag. Das Sportblatt "Corriere dello Sport" schrieb: " Israel droht, die Gelder für die drei Giro-Etappen zurückzuziehen."

Der künftige Status von Jerusalem ist eine der zentralen Streitfragen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Israel eroberte 1967 im Sechs-Tage-Krieg unter anderem Ost-Jerusalem und annektierte es später. Die Vereinten Nationen sehen den Stadtteil dagegen als von Israel besetzt an. Palästinenser beanspruchen ihn als Hauptstadt eines künftigen Staates Palästina.