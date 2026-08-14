Leichtathletik-EM: Gold für Werro nach Sturz-Drama
Das mit Spannung erwartete 800-Meter-Finale der Frauen hielt, was es versprochen hatte. Audrey Werro gewann in 1:54,81 Minuten vor der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) und der Niederländerin Femke Broeders-Bol (1:55,54).
Damit stellte die Schweizerin einen Meisterschaftsrekord auf, der Weltrekord aus dem Jahr 1983 blieb jedoch bestehen. Um ein Haar wäre Werro gar nicht im Finale gestanden: Nach einem Sturz im Halbfinale war sie erst durch einen Protest ins Rennen um die Medaillen gerückt.
Der Norweger Karsten Warholm setzte seine beeindruckende EM-Serie fort. Der 30-Jährige gewann die 400 Meter Hürden in 46,63 Sekunden und stellte ebenfalls einen Meisterschaftsrekord auf. Für Warholm war es bereits das vierte EM-Gold in Folge auf dieser Distanz und der zweite Titel in Birmingham, nachdem er zuvor mit Norwegen in der Mixed-Staffel über 4x400 Meter triumphiert hatte.
Die Italienerin Nadia Battocletti machte indes das Langstrecken-Double perfekt. Nach ihrem Erfolg über 5.000 Meter gewann sie auch die 10.000 Meter.
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