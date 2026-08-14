Leichtathletik-EM: Gold für Werro nach Sturz-Drama

Das mit Spannung erwartete 800-Meter-Finale der Frauen hielt, was es versprochen hatte. Audrey Werro gewann in 1:54,81 Minuten vor der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) und der Niederländerin Femke Broeders-Bol (1:55,54).

Damit stellte die Schweizerin einen Meisterschaftsrekord auf, der Weltrekord aus dem Jahr 1983 blieb jedoch bestehen. Um ein Haar wäre Werro gar nicht im Finale gestanden: Nach einem Sturz im Halbfinale war sie erst durch einen Protest ins Rennen um die Medaillen gerückt.