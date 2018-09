Streit & Streik: Werbewundern im Sport

Dänemark vor dem Ausschluss aus der Fußball-EM-Qualifikation. Die Meldung sorgte für Aufsehen. Es ging ums liebe Geld. Darum, dass Teamspieler individuell Werbeverträge abschließen dürfen, die in Konkurrenz zu den Nationalteamsponsoren stehen. Die Spieler streikten, beim Testspiel in der Slowakei trat Notelf aus Futsal-Spielern und Halbprofis der 2. dänischen Liga an. Mittlerweile wird wieder geredet, aber es zeigte sich, dass auch im Fußball der Konflikt zwischen Verband und Sportlern in der Werbung gegeben ist.

Vor allem in Einzelsportarten bricht der Konflikt regelmäßig aus. Zuletzt vor allem im Wintersport.