Wenn der Europacup nicht reich macht, aber glücklich

Der Vergleich mag ein wenig unfair sein, aber er ist einfach viel zu verlockend. Schafft es ein österreichischer Fußballverein in die Gruppenphase der UEFA Europa League, dem zweithöchsten Klub-Bewerb des Kontinents, ist die Saison finanziell gerettet. Gelingt einem Handball-Verein mit der Teilnahme an der EHF European League Ähnliches, geht es mitunter auch darum, nicht in den Konkurs zu schlittern.

190.000 Euro gibt es im Fußball für einen Punktgewinn in den Gruppenspielen, im Handball sind es 189.000 Euro weniger.