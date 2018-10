Weltranglisten-Erste Simona Halep sagte für WTA-Finals ab

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat ihre Teilnahme an den WTA Finals in Singapur abgesagt. Die Rumänin könne wegen einer Rückenverletzung nicht starten, teilte die Damen-Organisation WTA am Donnerstag mit. Für Halep rückt die Niederländerin Kiki Bertens in das Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres ab Sonntag nach.

Vor Bertens hatten sich Angelique Kerber ( Deutschland), Naomi Osaka ( Japan), Petra Kvitova ( Tschechien), Caroline Wozniacki ( Dänemark), Sloane Stephens ( USA), Elina Switolina ( Ukraine) und Karolina Pliskova ( Tschechien) für den Sieben-Millionen-Dollar-Bewerb qualifiziert.

"Ich wollte nach einem unglaublichen Jahr mit einem Höhepunkt aufhören, aber leider hat sich meine Rückenverletzung nicht wie erhofft gebessert. Meine langfristige Gesundheit hat Vorrang", erklärte Halep, die Gewinnerin der French Open, in einer WTA-Aussendung.