Weltmeisterin pulverisiert in Istanbul den Halbmarathon-Weltrekord

Derzeit purzeln weltweit die Rekorde - auch in so gut wie allen gängigen Straßenlaufdistanzen. Möglich machen das auch neue Laufschuhe mit Carbonplatten in den dicken Sohlen.

Schon am Samstag hatte die schottische Triathletin Beth Potter in Barrowford in England ein 5-km-Straßenrennen in 14:41 Minuten gewonnen. Damit blieb sie zwei Sekunden unter dem offiziellen Weltrekord von Beatrice Chepkoech bzw. zehn Sekunden unter dem britischen Rekord von Paula Radcliffe. Ob Potters Zeit als neuer Weltrekord anerkannt wird, hängt von der Prüfung von Rahmenbedingungen wie die Einhaltung von Anti-Doping-Regularien ab. Potters bisherige Bestzeit war bei 15:24 Min. gelegen.