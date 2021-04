Weltmeister Alaphilippe gewann Rad-Klassiker Fleche Wallone

Der Halbklassiker endete damit nach knapp 200 Kilometern wie fast immer in den vergangenen Jahren: die Entscheidung fiel an der 1,2 Kilometer langen Mur de Huy unmittelbar vor dem Ziel. Für Alaphilippe war es der erste wichtige Sieg im Trikot des Weltmeisters. In diesem Jahr hatte der 28-Jährige vom Team Deceuninck-QuickStep "erst" eine Etappe bei Tirreno-Adriatico für sich entschieden.

Konrad als bester Österreicher

Patrick Konrad aus dem Team Bora-Hansgrohe war als 15. bester Österreicher und wies im Finish 16 Sekunden Rückstand auf. Sein Landsmann und Teamkollege Patrick Gamper landete 13:30 Minuten hinter dem Sieger auf dem 136. Rang.