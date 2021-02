Wegen Corona: Auch heuer kein Salzburg-Marathon

Der Salzburg-Marathon fällt wie 2020 auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das gab der Veranstalter bekannt. Die nächste Auflage soll am 15. Mai 2022 stattfinden, heuer ist am 16. Mai zum eigentlichen Marathon-Termin ein 10-km-Eliterennen mit kleinem Teilnehmerfeld geplant. Anfang Oktober soll es ebenfalls Laufveranstaltungen in der Mozartstadt geben, Details dazu werden im März bekanntgeben.

Mit dem Vienna City Marathon ist im Vorjahr auch das mit Abstand größte heimische Laufevent corona-bedingt abgesagt worden. Die heurige Ausgabe wurde bereits im vergangenen September von April auf den 12. September verschoben. Auch der Linz-Marathon ist erst für Oktober angesetzt.