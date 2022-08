Warum WAC-Gegner Molde Österreich mag

Molde führt nach 18 Runden die norwegische Meisterschaft an und pausierte am Wochenende. In der Meisterschaft setzte es erst zwei Niederlagen – das hat der WAC in den ersten vier Runden schon geschafft.

Die Kärntner haben in den ersten vier Ligaspielen noch nicht gewonnen. Allerdings machte das 1:2 am Sonntag gegen Salzburg Mut. „Wir können auf dieser zweiten Halbzeit aufbauen. Wenn wir uns gegen Salzburg Chancen erarbeiten, dann erwarte ich, dass uns das auch gegen Molde gelingt“, sagte Trainer Robin Dutt.