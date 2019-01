Warum Schladming wieder ein Spektakel wird

Gab es in den vergangenen Jahren zumeist ein Duell Hirscher– Kristoffersen, so ist heute die Liste der potenziellen Sieger groß. Allein das ÖSV-Team präsentiert sich stark wie schon lange nicht: Fünf Österreicher finden sich in den Top 12 des Slalom-Weltcups und dürfen Dank Titelverteidiger Marcel Hirscher wohl auch bei der WM starten: Hirscher (1.), Schwarz (5.), Matt (7.), Feller (8.) und Hirschbühl (12.).

„Das Schladming-Nightrace ist auch ein richtiger Klassiker“, sagt Marco Schwarz. „Mal schauen, wie die Piste beieinander ist, wie sie mit Wasser hergerichtet wurde.“ Besonders Michael Matt freut sich auf die heiße Nacht in Schladming. „Es sind die Schweiz-Rennen schon schön, da kann man sich gut aufwärmen für die zwei Klassiker“, sagte der 25-Jährige. „Die Österreich-Rennen in Kitzbühel und Schladming sind eine Klasse für sich. Da sieht man schon, welchen Stellenwert der Skisport in Österreich hat.“

Punkto Stimmung gäbe es zwischen Kitzbühel und Schladming kaum einen Unterschied, sagt Christian Hirschbühl: „Es ist völlig egal, ob jetzt 40.000 oder 25.000 sind, das merkst du als Läufer nicht.“