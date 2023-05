Warum Rugby Donau an zwei Tagen zwei Finalspiele hat

Aufstieg in die tschechische Eliteliga?

Am Sonntag wird das Finale der 1. tschechischen Liga ausgetragen, an der Rugby Donau mit einem zweiten Männer-Team dieses Jahr erstmals teilnahm und es gleich ins Finale schaffte. Gegner im Donau Rugbypark (13.30) ist der RC Prelouc. Fix ist bereits, dass Donau im Juni um den Aufstieg in die tschechische Eliteliga spielen wird. Der Grund für den Blick ins Nachbarland liegt auf der Hand: Das Niveau in Tschechien ist deutlich höher, in der obersten Liga tummeln sich schon ein paar internationale Profis, etwa ein ehemaliger 7s-Nationalspieler aus Südafrika.