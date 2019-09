Vuelta: Primoz Roglic ist nicht zu biegen

36,1 Kilometer Anstiege mit 4100 Metern Höhendifferenz, drei Bergwertungen der ersten Kategorie – der 16. Tag der Spanien-Rundfahrt hatte es in sich. Und doch hatte der Gesamtführende im Roten Trikot auf den 154,4 Kilometern von Tineo zum Alto de La Cubilla einen entspannten Tag: Primoz Roglic vom Jumbo-Visma-Team musste nur den Weltmeister im Auge behalten.

Der zweitplatzierte Spanier Alejandro Valverde, der mit seinen 39 Jahren so ziemlich alles gesehen hat (inklusive Dopingsperre wegen der Verwicklung in die Affäre um Doping- und Frauenarzt Eufemiano Fuentes), war mit 2:25 Minuten Rückstand der Einzige, der dem um zehn Jahre jüngeren Slowenen unter normalen Umständen noch gefährlich werden könnte, doch auch die Angriffe des Movistar-Profis konnte der Mann in Rot stets parieren.